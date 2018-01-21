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    Расписание матчей 21-01-2018

    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2017/2018), 18 тур
    21 января, воскресенье
    13:30
    Коньяспор
    2:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    13:30
    Сивасспор
    1:1
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    16:00
    Бурсаспор
    0:3
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    19:00
    Антальяспор
    1:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 23 тур
    21 января, воскресенье
    14:00
    Алькоркон
    1:0
    Кадис
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    18:00
    Осасуна
    2:1
    Леонеса
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    20:00
    Нумансия
    0:0
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    20:00
    Химнастик
    1:2
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    22:00
    Тенерифе
    1:3
    Барселона Б
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 20 тур
    21 января, воскресенье
    14:00
    Алавес
    2:2
    Леганес
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    18:15
    Реал
    7:1
    Депортиво
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    20:30
    Реал Сосьедад
    1:2
    Сельта
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    22:45
    Бетис
    0:5
    Барселона
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 21 тур
    21 января, воскресенье
    14:30
    Аталанта
    0:1
    Наполи
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    17:00
    Болонья
    3:0
    Беневенто
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    17:00
    Верона
    0:3
    Кротоне
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    17:00
    Лацио
    5:1
    Кьево
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    3:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    1:1
    Торино
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    1:1
    СПАЛ
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    20:00
    Кальяри
    1:2
    Милан
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    22:45
    Интер
    1:1
    Рома
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 19 тур
    21 января, воскресенье
    14:30
    Спарта
    2:3
    Экселсиор
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    16:30
    Аякс
    2:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    16:30
    Виллем II
    1:1
    Гронинген
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    18:45
    Хераклес
    1:2
    ПСВ
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 18 тур
    21 января, воскресенье
    16:00
    ПАОК
    3:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    18:15
    ПАС Ламия
    1:0
    Астерас
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    18:15
    Панетоликос
    1:1
    Паниониос
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    18:15
    ПАС
    2:2
    Атромитос
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    3:0
    Ксанти
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 22 тур
    21 января, воскресенье
    16:30
    Антверпен
    2:2
    Брюгге
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    20:00
    Генк
    0:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    22:00
    Гент
    3:0
    Локерен
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 22 тур
    21 января, воскресенье
    17:00
    Ницца
    1:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    19:00
    Монако
    3:1
    Метц
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    23:00
    Лион
    2:1
    ПСЖ
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 19 тур
    21 января, воскресенье
    17:30
    Бавария
    4:2
    Вердер
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    20:00
    Шальке-04
    1:1
    Ганновер-96
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2018
    21 января, воскресенье
    18:00
    ЦСКА
    0:0
    Волеренга
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 19 тур
    21 января, воскресенье
    19:00
    Авеш
    0:2
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    19:00
    Фейренсе
    1:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    21:00
    Риу Аве
    2:0
    Боавишта
    Матч завершен
    21 января, воскресенье
    23:15
    Витория Гимараеш
    3:1
    Эшторил
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 24 тур
    21 января, воскресенье
    19:00
    Саутгемптон
    1:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
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