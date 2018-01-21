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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 21 января 2018
Бавария
21.01.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
4 : 2
Завершен
Вердер
41'
Т. Мюллер
63'
Р. Левандовски
77'
Р. Левандовски
84'
Т. Мюллер
25'
Ж. Гондорф
74'
Н. Зюле (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
ГОЛ! 4:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Х. Родригес
84'
ГОЛ! 3:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
77'
74'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Н. Зюле
65'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Х. Родригес
63'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Боатенг
41'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гондорф
Пас отдал
М. Крузе
5'
Желтая карточка
Р. Бауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
24
Бернат
25
Зюле
17
Боатенг
6
Киммих
88
Мартинес
7
Рибери
10
Роббен
23
Родригес
9
Левандовски
13
Мюллер
3-1-5-1
1
Павленка
4
Мойсандер
13
Велькович
6
Аугустинссон
27
Делэни
16
Юнузович
44
Баргфреде
4
Бауэр
8
Гондорф
8
Эггештайн
10
Крузе
Остались в запасе
Бавария
Вердер
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Бавария - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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