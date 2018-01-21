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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Авеш - Пасуш де Феррейра
Авеш - Пасуш де Феррейра: обзор матча 21 января 2018
Авеш
21.01.2018, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 19 тур
0 : 2
Завершен
Пасуш де Феррейра
7'
М. Виейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авеш - Пасуш де Феррейра
89'
Желтая карточка
Шавьер
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
86'
79'
Желтая карточка
Р. Дефенди
74'
Желтая карточка
Рикарду
Желтая карточка
Сами
42'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Виейра
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Авеш - Пасуш де Феррейра
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
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Авеш
Пасуш де Феррейра
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Энцо Зидан перешел в «Авеш»
2019.07.16 10:07
6
Фанаты «Порту» сделали перфоманс в поддержку Касильяса
2019.05.05 07:55
1
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
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