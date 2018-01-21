Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 21 января 2018
Бетис
21.01.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 20 тур
0 : 5
Завершен
Барселона
59'
И. Ракитич
64'
Л. Месси
69'
Л. Суарес
80'
Л. Месси
89'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Барселона
89'
ГОЛ! 0:5!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
Замена
В. Камараса
️️️️
Ф. Руис
88'
81'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
С. Бускетс
80'
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Х. Гарсия
77'
Замена
Р. Кастро
️️️️
С. Леон
73'
69'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Пас отдал
И. Ракитич
Желтая карточка
З. Феддаль
67'
67'
Желтая карточка
Л. Суарес
65'
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Гомеш
64'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
59'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Р. Дурмиси
51'
43'
Замена
С. Умтити
️️️️
Т. Вермален
40'
Травма
Т. Вермален
21'
Желтая карточка
А. Гомеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
22
Риза Дурмиси
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
27
Франсис
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
24
Рубен Кастро
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Адан
22
Дурмиси
3
Феддаль
2
Манди
27
Франсис
6
Хави Гарсия
8
Руис
18
Гуардадо
37
Тельо
17
Хоакин
11
Леон
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
27
Семеду
4
Вермален
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
20
Гомеш
10
Месси
9
Суарес
8
Руис
6
Камараса
6
Камараса
8
Руис
6
Хави Гарсия
10
Будебуз
10
Будебуз
6
Хави Гарсия
11
Леон
24
Кастро
24
Кастро
11
Леон
4
Вермален
14
Умтити
14
Умтити
4
Вермален
20
Гомеш
18
Паулиньо
18
Паулиньо
20
Гомеш
5
Бускетс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
5
Бускетс
Остались в запасе
Бетис
Барселона
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Бетис - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Барселона
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+