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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Метц
Монако - Метц: обзор матча 21 января 2018
Монако
21.01.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 1
Завершен
Метц
45+1'
Жорже
67'
Р. Геззаль
81'
Р. Лопеш
72'
И. Ньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Метц
ГОЛ! 3:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Фабиньо
81'
72'
ГОЛ! 2:1!
И. Ньян
ГОЛ! 2:0!
Р. Геззаль
Пас отдал
Т. Лемар
67'
Желтая карточка
А. Раджи
65'
50'
Красная карточка
Э. Кавашима
ГОЛ! 1:0!
Жорже
45'
+1
41'
Желтая карточка
М. Ниахате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Метц
6
Крис Филлипс
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Субашич
15
Глик
24
Раджи
6
Жорже
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Геззаль
27
Дьякаби
18
Лемар
9
Фалькао
3-2-3-2
1
Кавашима
3
Дианье
18
Ривьерес
5
Селимович
19
Ниахате
20
Пальмери
14
Доссеви
21
Поблет
24
Коад
26
Ру
97
Ривьер
Остались в запасе
Монако
Метц
9
Рони Лопеш
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча Монако - Метц
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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