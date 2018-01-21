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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Беневенто
Болонья - Беневенто: обзор матча 21 января 2018
Болонья
21.01.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 0
Завершен
Беневенто
35'
М. Дестро
75'
С. Де Майо
88'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Беневенто
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Б. Джемаили
Пас отдал
С. Верди
88'
ГОЛ! 2:0!
С. Де Майо
Пас отдал
С. Верди
75'
Желтая карточка
И. Мбайе
69'
57'
Желтая карточка
Л. Мемушай
Желтая карточка
Б. Джемаили
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
С. Верди
35'
34'
Желтая карточка
Л. Венути
Желтая карточка
А. Поли
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
12
Гильерме
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
30
Сандро
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-3-1-2
83
Миранте
25
Масина
22
Майетта
87
Де Майо
15
Мбайе
15
Поли
30
Донса
21
Джемаили
90
Верди
8
Паласио
21
Дестро
4-3-1-1
27
Белец
6
Джимсити
6
Биллонг
21
Коста
5
Венути
25
Ломбарди
10
Виола
20
Мемушай
12
Гильерме
9
Кода
Остались в запасе
Болонья
Беневенто
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
30
Сандро
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
30
Сандро
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Болонья - Беневенто
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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