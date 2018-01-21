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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 21 января 2018
Кальяри
21.01.2018, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Милан
8'
Н. Барелла
36'
Ф. Кессье (П)
42'
Ф. Кессье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Милан
Желтая карточка
Л. Чигарини
90'
+4
Вторая желтая
Н. Барелла
88'
Желтая карточка
Л. Паволетти
81'
80'
Вторая желтая
Р. Родригес
Желтая карточка
А. Дейола
72'
Желтая карточка
Н. Барелла
65'
56'
Желтая карточка
Р. Родригес
45'
Желтая карточка
Сусо
42'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кессье
Пас отдал
Н. Калинич
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Кессье
27'
Желтая карточка
Н. Калинич
ГОЛ! 1:0!
Н. Барелла
Пас отдал
А. Ионицэ
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
2-5-2
22
Краньо
23
Чеппителли
4
Писакане
17
Ионицэ
8
Чигарини
23
Барелла
19
Падоин
24
Фараго
30
Паволетти
25
Сау
4-4-1-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
19
Бонуччи
13
Родригес
7
Бонавентура
6
Билья
19
Кессье
20
Чалханоглу
10
Сусо
9
Калинич
Остались в запасе
Кальяри
Милан
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
22
Габриэл
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Кальяри - Милан
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
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