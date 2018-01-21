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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Депортиво
Реал - Депортиво: обзор матча 21 января 2018
Реал
21.01.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
7 : 1
Завершен
Депортиво
32'
Начо
42'
Г. Бэйл
58'
Г. Бэйл
68'
Л. Модрич
78'
К. Роналду
84'
К. Роналду
88'
Начо
23'
Адриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Депортиво
ГОЛ! 7:1!
Начо
Пас отдал
Р. Варан
88'
ГОЛ! 6:1!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Васкес
84'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
82'
79'
Замена
К. Хиль
️️️️
Ф. Андоне
ГОЛ! 5:1!
К. Роналду
Пас отдал
Каземиро
78'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
76'
ГОЛ! 4:1!
Л. Модрич
Пас отдал
К. Роналду
68'
Замена
К. Бензема
️️️️
Б. Майорал
64'
ГОЛ! 3:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Т. Кроос
58'
57'
Желтая карточка
Лукас
54'
Замена
Э. Чолак
️️️️
С. Боргес
49'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
П. Москера
48'
Травма
П. Москера
ГОЛ! 2:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Марсело
42'
38'
Желтая карточка
Ф. Андоне
ГОЛ! 1:1!
Начо
Пас отдал
Марсело
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
Лукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Борха Майорал
АП
18
Гарет Бэйл
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
33
Альдо Уан
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
5
Педро Москера
ОП
8
Гильерме
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Кристобаль Паррало
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
9
Майорал
7
Роналду
18
Бэйл
4-1-2-1-2
23
Рубен
24
Хуанфран
33
Уан
5
Шер
16
Луизиньо
5
Москера
8
Гильерме
5
Боргес
20
Адриан
7
Лукас
7
Андоне
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
9
Майорал
9
Бензема
9
Бензема
9
Майорал
7
Андоне
10
Хиль
10
Хиль
7
Андоне
5
Москера
8
Экспозито
8
Экспозито
5
Москера
5
Боргес
8
Чолак
8
Чолак
5
Боргес
Остались в запасе
Реал
Депортиво
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Кристобаль Паррало
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Кристобаль Паррало
Статистика матча Реал - Депортиво
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
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