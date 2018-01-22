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    Кристобаль Паррало

    Тренер
    Имя Кристобаль
    Фамилия Паррало
    Гражданство Испания
    Дата рождения 21 августа 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Депортиво 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.01.2018 Реал 7 : 1 Депортиво
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