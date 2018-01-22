Тренер «Депортиво»: «Думал, что сможем бороться с «Реалом» на равных»

Исполняющий обязанности главного тренера «Депортиво» Кристобаль Паррало взял ответственность за разгром от «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» на себя.

«Результат этого матча говорит сам за себя. Я принимаю ответственность за этот результат.

До матча я предполагал, что мы сможем бороться с «Реалом» на равных, но соперник действовал очень решительно, только лишь прибавляя по ходу встречи. После второго гола нам уже пришлось очень трудно.

После такого счета сложно что-то объяснить болельщикам, но я продолжаю верить в команду», – заявил после матча Паррало.

Матч 20-го тура испанской Примеры «Реал» – «Депортиво» завершился со счетом 7:1.