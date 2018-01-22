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    Тренер «Депортиво»: «Думал, что сможем бороться с «Реалом» на равных»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Депортиво» Кристобаль Паррало взял ответственность за разгром от «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» на себя.

    «Результат этого матча говорит сам за себя. Я принимаю ответственность за этот результат.

    До матча я предполагал, что мы сможем бороться с «Реалом» на равных, но соперник действовал очень решительно, только лишь прибавляя по ходу встречи. После второго гола нам уже пришлось очень трудно.

    После такого счета сложно что-то объяснить болельщикам, но я продолжаю верить в команду», – заявил после матча Паррало.

    Матч 20-го тура испанской Примеры «Реал» – «Депортиво» завершился со счетом 7:1.

    Источник: Marca

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    22.01.2018 07:54
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