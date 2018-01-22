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Судьи
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)
Материалы

Реал - Депортиво

21.01.2018, Воскресенье, 18:15 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 20 тур Реал - Депортиво
Испания. Примера (2017/2018)
1 тур
20 августа, воскресенье 23:15 Депортиво 0:3 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
34 тур
26 апреля, среда 22:30 Депортиво 2:6 Реал
15 тур
10 декабря, суббота 22:45 Реал 3:2 Депортиво
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 18:00 Депортиво 0:2 Реал
19 тур
9 января, суббота 22:30 Реал 5:0 Депортиво
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
14 февраля, суббота 20:00 Реал 2:0 Депортиво
4 тур
20 сентября, суббота 18:00 Депортиво 2:8 Реал
Товарищеские матчи 2013

29 августа, четверг 22:00 Депортиво 0:2 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
23 февраля, суббота 23:00 Депортиво 1:2 Реал
6 тур
30 сентября, воскресенье 21:50 Реал 5:1 Депортиво
Испания. Примера (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 23:55 Депортиво 0:0 Реал
6 тур
3 октября, воскресенье 23:00 Реал 6:1 Депортиво
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
30 января, суббота 23:55 Депортиво 1:3 Реал
1 тур
29 августа, суббота 22:00 Реал 3:2 Депортиво
Испания. Примера (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 23:00 Реал 1:0 Депортиво
1 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Депортиво 2:1 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 22:00 Депортиво 1:0 Реал
9 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Реал 3:1 Депортиво
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +46

    latka1 22 января 2018, 13:53

    Будем бороться до конца!!!

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    Рейтинг: +127

    Oblommoff 21 января 2018, 20:28

    Шо, опять?

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 21 января 2018, 20:01

    наконец-то реал начал играть и забивать

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 21 января 2018, 19:05

    нырялду уже нырок совершил )))))) -Последовала подача в штрафную площадь, где Роналду просто позорно упал после легкого прикосновения от Луизиньо.

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    Рейтинг: +617

    nelez > dinar7777dinar 21 января 2018, 20:04

    от этого "легкого прикоснование" РОНАЛЬДУ весь в крови

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn > nelez 21 января 2018, 20:07

    ты что!!!! а как он будет себя в инстаграмм выкладывать??? а как профилированный лобок свой зачёсывать?)))

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    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan > dinar7777dinar 22 января 2018, 19:15

    Роналду позорно упал после легкого касания смешно звучит) тебя остроумию наверняка учили те четверо, которых одной бутылкой уронили)))

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 21 января 2018, 18:53

    депор молодцы! давайте еще гол !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 21 января 2018, 18:39

    зидан надо было любимца своего каримку бенземова выпускать ))))

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 21 января 2018, 18:38

    давай депор ! вперед ла корунья !

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