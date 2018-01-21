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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Истанбул Башакшехир
Бурсаспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 21 января 2018
Бурсаспор
21.01.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
58'
М. Моссоро
86'
А. Туран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Истанбул Башакшехир
86'
ГОЛ! 0:2!
А. Туран
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Моссоро
Пас отдал
Э. Вишча
44'
Желтая карточка
М. Текдемир
21'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
24
Микел
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
18
Пабло Баталья
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-1-2-2
23
Текин
16
Бехич
26
Ярдымджи
4
Тити
24
Микел
7
Агьеманг-Баду
18
Баталья
17
Сов
28
Деларж
4-2-1-1
1
Бабакан
21
Текдемир
24
Епуряну
3
Клиши
80
Кайсара
8
Моссоро
25
Белезоглу
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Бурсаспор
Истанбул Башакшехир
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Бурсаспор - Истанбул Башакшехир
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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