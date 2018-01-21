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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Ганновер-96
Шальке-04 - Ганновер-96: обзор матча 21 января 2018
Шальке-04
21.01.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
16'
М. Пьяца
86'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Ганновер-96
86'
ГОЛ! 1:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Ф. Клаус
Желтая карточка
Налдо
81'
Желтая карточка
А. Шепф
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Пьяца
Пас отдал
А. Арит
16'
10'
Желтая карточка
Ю. Корб
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Макс Майер
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
4-2-2-2
1
Ферманн
5
Очипка
27
Налдо
22
Настасич
6
Керер
18
Шепф
27
Горецка
7
Майер
77
Арит
9
Бургшталлер
7
Пьяца
3-2-3-1-1
33
Чаунер
3
Антон
26
Сане
4
Корб
25
Сорг
22
Озтрзолек
30
Клаус
27
Швеглер
8
Фоссум
9
Бебу
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Шальке-04
Ганновер-96
37
Бернард Текпетей
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Шальке-04 - Ганновер-96
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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