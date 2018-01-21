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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 21 января 2018
Интер
21.01.2018, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Рома
86'
М. Весино
31'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
ГОЛ! 1:1!
М. Весино
Пас отдал
М. Брозович
86'
Желтая карточка
Ж. Канселу
68'
Желтая карточка
И. Перишич
58'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Алиссон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
18
Сантон
14
Шкриньяр
13
Миранда
2
Канселу
15
Весино
21
Гальярдини
6
Валеро
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
4-3-2-1
1
Алиссон
24
Флоренци
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
44
Наингголан
8
Жерсон
8
Строотман
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Интер
Рома
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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