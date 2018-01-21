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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 21 января 2018
Реал Сосьедад
21.01.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
1 : 2
Завершен
Сельта
10'
В. Жозе
20'
Я. Аспас (П)
75'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
75'
ГОЛ! 1:2!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Васс
Желтая карточка
И. Субельдия
56'
24'
Желтая карточка
С. Лоботка
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Аспас
16'
Желтая карточка
Х. Санчес
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
Х. Прието
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
3-2-2-1-2
28
Рульи
5
Субельдия
3
Льоренте
16
Навас
77
Родригес
20
Одриосола
10
Прието
14
Ильярраменди
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
4-4-2
36
Бланко
22
Мальо
14
Ронкалья
21
Гомес
17
Кастро
19
Санчес
77
Систо
68
Лоботка
10
Васс
10
Аспас
9
Гомес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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