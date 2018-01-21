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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кротоне
Верона - Кротоне: обзор матча 21 января 2018
Верона
21.01.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 3
Завершен
Кротоне
3'
А. Барберис
54'
А. Стоян
67'
Ф. Риччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Кротоне
82'
Желтая карточка
М. Капуано
67'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Риччи
Пас отдал
А. Бенали
Красная карточка
Б. Сукулини
61'
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Стоян
Пас отдал
Ф. Риччи
50'
Желтая карточка
А. Стоян
Желтая карточка
М. Фарес
32'
28'
Желтая карточка
Б. Мартелла
27'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
17'
Желтая карточка
Ф. Риччи
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Барберис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Маркус Роден
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
3-4-3
12
Николас
25
Феррари
4
Караччоло
28
Арто
49
Ромуло
10
Бюхель
10
Валоти
5
Сукулини
9
Петкович
10
Ридер
93
Фарес
3-5-2
21
Кордас
11
Чеккерини
19
Капуано
31
Сампиризи
51
Барберис
11
Риччи
45
Мандрагора
87
Мартелла
50
Бенали
29
Тротта
8
Стоян
Остались в запасе
Верона
Кротоне
6
Марко Фоссати
ОП
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Маркус Роден
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Маркус Роден
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Верона - Кротоне
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
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