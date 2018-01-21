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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кьево
Лацио - Кьево: обзор матча 21 января 2018
Лацио
21.01.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
5 : 1
Завершен
Кьево
23'
Л. Альберто
32'
С. Милинкович-Савич
68'
С. Милинкович-Савич
83'
Баштуш
86'
Нани
25'
М. Пуччарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кьево
ГОЛ! 5:1!
Нани
Пас отдал
Д. Лукаку
86'
ГОЛ! 4:1!
Баштуш
Пас отдал
Нани
83'
ГОЛ! 3:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Лейва
68'
Желтая карточка
С. Лулич
54'
ГОЛ! 2:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
М. Пароло
32'
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Пуччарелли
Пас отдал
И. Радованович
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
Пас отдал
А. Марушич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
15
Баштуш
6
де Врей
13
Уоллес
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
3-1-3-2
70
Соррентино
18
Гобби
4
Томович
29
Каччиаторе
16
Радованович
22
Бастьен
56
Хетемай
23
Бирса
14
Степински
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Лацио
Кьево
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Лацио - Кьево
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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