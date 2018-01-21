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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Леганес
Алавес - Леганес: обзор матча 21 января 2018
Алавес
21.01.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 2
Завершен
Леганес
46'
М. Эль-Хаддади
52'
А. Педраса
75'
Габриэл (П)
90'
Х. Сальдуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Леганес
90'
+3
Желтая карточка
Н. Амрабат
90'
ГОЛ! 2:2!
Х. Сальдуа
Желтая карточка
Т. Пина
89'
Вторая желтая
Р. Эли
87'
75'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Габриэл
61'
Желтая карточка
М. Мантовани
Желтая карточка
Р. Эли
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Педраса
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Д. Гуидетти
46'
22'
Желтая карточка
Х. Эрасо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-2-3
1
Пачеко
23
Педраса
5
Лагвардия
4
Алексис
19
Эли
17
Пина
16
Торрес
16
Эль-Хаддади
11
Гуидетти
11
Гомес
4-4-2
25
Куэльяр
2
Сальдуа
21
Мантовани
22
Сиовас
15
Гарсия
14
Эрасо
7
Омар
18
Габриэл
21
Перес
25
Эль-Жар
12
Бове
Остались в запасе
Алавес
Леганес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Алавес - Леганес
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
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