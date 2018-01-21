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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 21 января 2018
Лион
21.01.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
2'
Н. Фекир
90+4'
М. Депай
45+3'
Л. Курзава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ПСЖ
Желтая карточка
М. Депай
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Депай
90'
+4
80'
Желтая карточка
Э. Кавани
77'
Желтая карточка
М. Верратти
57'
Красная карточка
Д. Алвес
53'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Л. Курзава
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 1:0!
Н. Фекир
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Хавьер Пасторе
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-1-1-2-1
1
Лопеш
6
Марсело
21
Морель
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Ауа
70
Корне
10
Фекир
9
Диас
4-2-2-2
23
Ареоля
10
Алвес
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
12
Рабьо
6
Верратти
11
Ди Мария
20
Ло Чельсо
10
Кавани
10
Мбаппе
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лион - ПСЖ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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