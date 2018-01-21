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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - СПАЛ
Удинезе - СПАЛ: обзор матча 21 января 2018
Удинезе
21.01.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
СПАЛ
11'
Самир
49'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - СПАЛ
Желтая карточка
Данило
82'
58'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
49'
ГОЛ! 1:1!
С. Флоккари
Пас отдал
М. Антенуччи
45'
+4
Желтая карточка
Я. Куртич
Желтая карточка
Д. Пеццелла
42'
13'
Желтая карточка
Фелипе
ГОЛ! 1:0!
Самир
Пас отдал
Р. Де Пауль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Симоне Понтиссо
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-4-1-1
1
Биццарри
17
Нуйтинк
33
Самир
3
Пеццелла
5
Данило
21
Янкто
14
Балич
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
72
Барак
15
Ласанья
3-2-3-2
1
Гомис
27
Фелипе
34
Викари
15
Сионек
14
Матиелло
29
Лаццари
43
Вивиани
33
Грасси
27
Куртич
7
Антенуччи
10
Флоккари
Остались в запасе
Удинезе
СПАЛ
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Симоне Понтиссо
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Алекс Мерет
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Симоне Понтиссо
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Удинезе - СПАЛ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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