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Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 21 января 2018
Саутгемптон
21.01.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
15'
Д. Санчес (АГ)
18'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
78'
Желтая карточка
К. Триппьер
75'
Желтая карточка
М. Дембеле
Желтая карточка
О. Ромеу
60'
57'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
Д. Стивенс
48'
18'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Дэвис
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Санчес
Пас отдал
Р. Бертранд
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-3-1-1
29
МакКарти
5
Бертранд
29
Худт
5
Стивенс
21
Соареш
99
Лемина
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
21
Ромеу
10
Тадич
11
Габбиадини
3-2-2-2-1
13
Ворм
15
Дайер
14
Вертонген
6
Санчес
92
Орье
4
Дэвис
8
Дембеле
17
Сиссоко
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
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