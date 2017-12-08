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    Расписание матчей 08-12-2017

    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 20 тур
    8 декабря, пятница
    13:00
    Урал (мол)
    0:1
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    8 декабря, пятница
    14:00
    Рубин (мол)
    5:0
    СКА-Хабаровск (мол)
    Матч завершен
    8 декабря, пятница
    17:00
    Динамо (мол)
    2:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 20 тур
    8 декабря, пятница
    17:30
    Урал
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 18 тур
    8 декабря, пятница
    20:00
    Гранада
    3:2
    Альмерия
    Матч завершен
    8 декабря, пятница
    23:00
    Барселона Б
    2:1
    Спортинг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 15 тур
    8 декабря, пятница
    20:00
    Бурсаспор
    0:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 19 тур
    8 декабря, пятница
    21:00
    Хорсенс
    2:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 15 тур
    8 декабря, пятница
    22:00
    Виллем II
    1:1
    НАК Бреда
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 15 тур
    8 декабря, пятница
    22:30
    Штутгарт
    0:2
    Байер
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 18 тур
    8 декабря, пятница
    22:30
    Ваасланд-Беверен
    3:1
    Стандард
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 17 тур
    8 декабря, пятница
    22:45
    Данди
    0:1
    Абердин
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 17 тур
    8 декабря, пятница
    22:45
    Бордо
    0:3
    Страсбур
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 21 тур
    8 декабря, пятница
    22:45
    Шеффилд Юнайтед
    1:2
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 15 тур
    8 декабря, пятница
    23:00
    Алавес
    2:0
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 14 тур
    8 декабря, пятница
    23:30
    Риу Аве
    2:1
    Морейренcе
    Матч завершен
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