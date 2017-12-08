ноябрь 2017
декабрь 2017
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 20 тур
8 декабря, пятница
13:00
Матч завершен
8 декабря, пятница
14:00
Матч завершен
8 декабря, пятница
17:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 20 тур
Испания. Сегунда (2017/2018), 18 тур
Турция. Суперлига (2017/2018), 15 тур
8 декабря, пятница
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2017/2018), 19 тур
8 декабря, пятница
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 15 тур
Германия. Бундеслига (2017/2018), 15 тур
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 18 тур
8 декабря, пятница
22:30
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 17 тур
Франция. Лига 1 (2017/2018), 17 тур
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 21 тур
8 декабря, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2017/2018), 15 тур
8 декабря, пятница
23:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2017/2018), 14 тур
8 декабря, пятница
23:30
Матч завершен