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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Лас-Пальмас
Алавес - Лас-Пальмас: обзор матча 08 декабря 2017
Алавес
08.12.2017, пятница, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
23'
И. Гомес
55'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Лас-Пальмас
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
69'
Желтая карточка
Т. Пина
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
А. Педраса
55'
ГОЛ! 1:0!
И. Гомес
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
88
Мичел
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
10
Хонатан Виера
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
14
Эрнан
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
3-2-2-1-2
1
Пачеко
23
Педраса
3
Марипан
4
Алексис
5
Дуарте
20
Агиррегабирия
19
Гарсия
17
Пина
18
Бурги
11
Гомес
16
Эль-Хаддади
4-2-2-2
13
Лисоайн
23
Наварро
3
Лемос
23
Кастельяно
88
Мичел
2
Кастельяно
4
Гомес
6
Таннан
10
Виера
9
Кальери
14
Реми
Остались в запасе
Алавес
Лас-Пальмас
1
Антонио Сивера
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
16
Серхи Сампер
ОП
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Алавес - Лас-Пальмас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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