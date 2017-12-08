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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Фенербахче
Бурсаспор - Фенербахче: обзор матча 08 декабря 2017
Бурсаспор
08.12.2017, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
65'
Жулиано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Фенербахче
86'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
А. Бехич
77'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жулиано
25'
Желтая карточка
А. Шаешу
24'
Желтая карточка
М. Шкртел
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
18
Пабло Баталья
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
20
Жулиано
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-2-2
23
Текин
16
Бехич
4
Тити
26
Ярдымджи
18
Баталья
7
Агьеманг-Баду
14
Хоркера
10
Станку
3-1-4-1-1
1
Демирель
12
Кейбаши
37
Шкртел
2
Озбайраклы
33
Нойштедтер
5
Топал
5
Соуза
92
Шаешу
8
Дирар
20
Жулиано
14
Янссен
Остались в запасе
Бурсаспор
Фенербахче
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Бурсаспор - Фенербахче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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