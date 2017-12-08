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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити: обзор матча 08 декабря 2017
Шеффилд Юнайтед
08.12.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
48'
Л. Кларк
43'
Д. Патерсон
90+1'
Э. Флинт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
90'
+6
Желтая карточка
Д. Патерсон
90'
+3
Желтая карточка
Б. Рид
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Э. Флинт
Пас отдал
Б. Рид
Красная карточка
Д. Флек
59'
56'
Желтая карточка
М. Джурич
ГОЛ! 1:1!
Л. Кларк
Пас отдал
Д. Ландстрем
48'
Желтая карточка
Э. Стивенс
43'
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Патерсон
Пас отдал
Д. Браунхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
4-4-2
21
Мур
3
Стивенс
6
Бешам
19
Стирмен
5
О'Коннелл
6
Ландстрем
32
Балдок
31
Даффи
13
Флек
14
Шарп
11
Кларк
4-3-1-1
34
Филдинг
3
Райт
44
Флинт
17
Бэйкер
23
Брайан
8
Смит
7
Пак
8
Браунхилл
14
Рид
35
Патерсон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити
7
Дэвид Брукс
ПВ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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