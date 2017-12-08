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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
Рубин (мол) - СКА-Хабаровск (мол): обзор матча 08 декабря 2017
Рубин (мол)
08.12.2017, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
5 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск (мол)
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Статистика матча Рубин (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
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Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Зенит (мол)
7 : 0
12.05.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 0
05.05.2018
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Уфа (мол)
0 : 0
29.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
СКА-Хабаровск (мол)
4 : 2
21.04.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ростов (мол)
1 : 2
14.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Информация о матче
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Рубин (мол)
СКА-Хабаровск (мол)
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. Лидирующий «Краснодар» не смог победить в Хабаровске
2018.05.05 06:54
1
Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»
2018.04.29 17:50
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