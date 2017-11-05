Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 05-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 32 тур
    5 ноября, воскресенье
    00:01
    Атлетико Гойяненсе
    0:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    00:01
    Ботафого
    1:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    02:00
    Коритиба
    4:0
    Аваи
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    3:1
    Фламенго
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    3:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    1:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    23:00
    Баия
    2:0
    Понте-Прета
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 16 тур
    5 ноября, воскресенье
    04:00
    СКА-Хабаровск (мол)
    2:2
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    13:00
    Спартак М (мол)
    1:1
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 16 тур
    5 ноября, воскресенье
    11:00
    СКА-Хабаровск
    1:2
    Арсенал
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    14:00
    Амкар-Пермь
    1:2
    Анжи
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    16:30
    Локомотив
    2:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    19:00
    Спартак
    3:1
    Уфа
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    19:00
    Рубин
    0:0
    Зенит
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 33 тур
    5 ноября, воскресенье
    12:00
    Астана
    2:0
    Акжайык
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    12:00
    Иртыш
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    12:00
    Кайрат
    3:2
    Актобе
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    12:00
    Ордабасы
    3:2
    Окжетпес
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    12:00
    Тараз
    0:1
    Кайсар
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    12:00
    Тобол
    2:0
    Атырау
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 13 тур
    5 ноября, воскресенье
    14:00
    Реал Ов
    3:2
    Луго
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    18:00
    Леонеса
    1:1
    Барселона Б
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:00
    Вальядолид
    0:3
    Химнастик
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:00
    Осасуна
    0:0
    Гранада
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    22:00
    Альмерия
    0:2
    Кадис
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 11 тур
    5 ноября, воскресенье
    14:00
    Акхисар Беледиеспор
    0:4
    Аланьяспор
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    16:30
    Йени Малатьяспор
    0:2
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    19:30
    Гезтепе
    1:3
    Бешикташ
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    19:30
    Сивасспор
    2:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 11 тур
    5 ноября, воскресенье
    14:00
    Леванте
    1:2
    Жирона
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    18:15
    Сельта
    3:1
    Атлетик
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:30
    Вильярреал
    2:0
    Малага
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:30
    Реал Сосьедад
    3:1
    Эйбар
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    22:45
    Реал
    3:0
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 16 тур
    5 ноября, воскресенье
    14:00
    Металлург Л
    0:4
    Зоркий
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 15 тур
    5 ноября, воскресенье
    14:00
    Копенгаген
    0:1
    Брондбю
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    16:00
    Оденсе
    0:3
    Сендерийск
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    18:00
    Рандерс
    1:0
    Орхус
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:00
    Хобро
    0:1
    Ольборг
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 28 тур
    5 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    2:0
    Слуцк
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    15:00
    Городея
    1:1
    Минск
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 12 тур
    5 ноября, воскресенье
    14:30
    Интер
    1:1
    Торино
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    2:1
    Верона
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    17:00
    Кьево
    0:0
    Наполи
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    2:4
    Рома
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    17:00
    Ювентус
    2:1
    Беневенто
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:00
    Аталанта
    1:1
    СПАЛ
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    22:45
    Сассуоло
    0:2
    Милан
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 11 тур
    5 ноября, воскресенье
    14:30
    АДО Ден Хааг
    2:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    16:30
    Аякс
    1:2
    Утрехт
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    16:30
    Витесс
    0:0
    Зволле
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    18:45
    ПСВ
    4:3
    Твенте
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 15 тур
    5 ноября, воскресенье
    15:00
    Мариуполь
    1:3
    Шахтер
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    18:00
    Сталь
    0:0
    Карпаты
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:30
    Динамо
    2:1
    Ворскла
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:30
    Олимпик
    3:3
    Заря
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 11 тур
    5 ноября, воскресенье
    15:00
    Тоттенхэм
    1:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    17:15
    Манчестер Сити
    3:1
    Арсенал
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    19:30
    Челси
    1:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    19:30
    Эвертон
    3:2
    Уотфорд
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 16 тур
    5 ноября, воскресенье
    15:15
    Мидлсбро
    1:0
    Сандерленд
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 10 тур
    5 ноября, воскресенье
    16:00
    Олимпиакос
    5:1
    Платаниас
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    18:15
    Аполлон Смирнис
    4:3
    ПАС
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    18:15
    Керкира
    1:1
    Ларисса
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    1:0
    ПАОК
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 13 тур
    5 ноября, воскресенье
    16:00
    Яблонец
    1:0
    Зброевка
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    18:00
    Фастав
    2:2
    Спарта
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:00
    Виктория
    1:0
    Славия
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 14 тур
    5 ноября, воскресенье
    16:00
    Аустрия
    1:3
    Маттерсбург
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    18:30
    Санкт-Пельтен
    1:3
    Зальцбург
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 14 тур
    5 ноября, воскресенье
    16:30
    Антверпен
    1:3
    Шарлеруа
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    22:00
    Андерлехт
    0:0
    Брюгге
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    22:00
    Остенде
    4:2
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 12 тур
    5 ноября, воскресенье
    17:00
    Ницца
    1:0
    Дижон
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    19:00
    Марсель
    5:0
    Кан
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    19:00
    Метц
    0:3
    Лилль
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    23:00
    Сент-Этьен
    0:5
    Лион
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 11 тур
    5 ноября, воскресенье
    17:30
    Кельн
    0:3
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:00
    Вольфсбург
    3:3
    Герта
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 13 тур
    5 ноября, воскресенье
    18:00
    Хартс
    1:2
    Килмарнок
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 14 тур
    5 ноября, воскресенье
    18:00
    Базель
    1:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    18:00
    Люцерн
    3:0
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    18:00
    Тун
    1:1
    Лугано
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 11 тур
    5 ноября, воскресенье
    19:00
    Фейренсе
    0:1
    Маритиму
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    19:00
    Шавиш
    4:2
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    21:00
    Витория Гимараеш
    1:3
    Бенфика
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    23:15
    Спортинг
    2:2
    Брага
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 28 тур
    5 ноября, воскресенье
    20:00
    Бранн
    2:0
    Лиллестрем
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:00
    Викинг
    2:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:00
    Одд
    0:5
    Стабек
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:00
    Согндаль
    0:2
    Тромсе
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    20:00
    Хаугесунд
    1:3
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    5 ноября, воскресенье
    22:00
    Олесунн
    2:1
    Русенборг
    Матч завершен
    США. МЛС 2017, 1/4 финала, ответный матч
    5 ноября, воскресенье
    23:00
    Торонто
    0:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11