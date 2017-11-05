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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Аваи
Коритиба - Аваи: обзор матча 05 ноября 2017
Коритиба
05.11.2017, воскресенье, 02:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
4 : 0
Завершен
Аваи
87'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Аваи
ГОЛ! 1:0!
Жонас
87'
Начало матча
Статистика матча Коритиба - Аваи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
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1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
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Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
18.10.2026
Коритиба
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
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