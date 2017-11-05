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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Уотфорд
Эвертон - Уотфорд: обзор матча 05 ноября 2017
Эвертон
05.11.2017, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Уотфорд
67'
У. Ниасс
74'
Д. Калверт-Льюин
90'
Л. Бэйнс (П)
46'
Ришарлисон
64'
К. Кабаселе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Уотфорд
90'
Желтая карточка
Х. Холебас
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Бэйнс
90'
ГОЛ! 2:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Л. Бэйнс
74'
69'
Желтая карточка
М. Бритос
ГОЛ! 1:2!
У. Ниасс
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
К. Кабаселе
Пас отдал
Х. Холебас
46'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
А. Грэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Пикфорд
3
Кенни
3
Бэйнс
5
Кин
19
Ягиелка
5
Гуйе
22
Дэвис
10
Сигурдссон
14
Ниасс
32
Руни
4-3-1-2
1
Гомес
17
Фемения
3
Бритос
27
Кабаселе
25
Холебас
6
Дукуре
8
Клеверли
19
Хьюз
19
Каррильо
47
Ришарлисон
45
Грэй
Остались в запасе
Эвертон
Уотфорд
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Эвертон - Уотфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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