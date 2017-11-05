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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Брага
Спортинг - Брага: обзор матча 05 ноября 2017
Спортинг
05.11.2017, воскресенье, 23:15
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 2
Завершен
Брага
66'
Б. Дост
85'
Данило (П)
89'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Брага
89'
ГОЛ! 1:2!
Данило
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Данило
Желтая карточка
Р. Батталья
82'
68'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
Б. Фернандеш
66'
45'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
15
Данило
ОП
15
Франсержио
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Брага
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
4
Коатес
25
Пинту
33
Сильва
21
Акунья
33
Ристовски
6
Батталья
11
Сезар
8
Фернандеш
10
Мартинш
12
Дост
3-2-1-1
1
Матеус
47
Эшгайю
24
Феррейра
87
Гойано
17
Вукчевич
15
Данило
15
Франсержио
21
Орта
Остались в запасе
Спортинг
Брага
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Спортинг - Брага
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
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1 : 0
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Лига чемпионов, Общий этап
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Португалия. Примейра, 10 тур
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1 : 2
25.10.2026
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0 : 0
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Брага
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01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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