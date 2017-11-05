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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 05 ноября 2017
Интер
05.11.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Торино
79'
Эдер
60'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Торино
89'
Желтая карточка
А. Аква
Желтая карточка
М. Брозович
83'
ГОЛ! 1:1!
Эдер
Пас отдал
М. Икарди
79'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
66'
64'
Желтая карточка
Ж. Оби
61'
Желтая карточка
С. Сиригу
60'
ГОЛ! 0:1!
Я. Фальке
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
56'
Желтая карточка
Т. Ринкон
42'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
М. Весино
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
6
Валеро
15
Весино
87
Кандрева
14
Перишич
9
Икарди
4-3-2-1
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
8
Бурдиссо
63
Н'Кулу
14
Ансальди
33
Базелли
8
Ринкон
10
Оби
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
Остались в запасе
Интер
Торино
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Интер - Торино
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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