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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Лас-Пальмас
Реал - Лас-Пальмас: обзор матча 05 ноября 2017
Реал
05.11.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 11 тур
3 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
41'
Каземиро
56'
М. Асенсио
74'
Иско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Лас-Пальмас
79'
Желтая карточка
Х. Наварро
ГОЛ! 3:0!
Иско
Пас отдал
К. Роналду
74'
Желтая карточка
Т. Кроос
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
56'
Желтая карточка
Иско
45'
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
2
Хави Кастельяно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Реал
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
12
Марсело
93
Рамос
24
Вальехо
6
Начо
5
Каземиро
8
Кроос
22
Иско
10
Асенсио
7
Роналду
9
Бензема
3-2-3-1-1
13
Лисоайн
23
Кастельяно
6
Бигас
88
Мичел
23
Наварро
3
Лемос
2
Кастельяно
20
Аквилани
4
Гомес
7
Витоло
9
Кальери
Остались в запасе
Реал
Лас-Пальмас
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
16
Серхи Сампер
ОП
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Реал - Лас-Пальмас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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