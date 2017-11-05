Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 05 ноября 2017
Тоттенхэм
05.11.2017, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
64'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
64'
56'
Желтая карточка
Д. Шлупп
45'
+2
Желтая карточка
Э. Таунсенд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
3-2-2-2-1
13
Газзанига
6
Санчес
14
Вертонген
15
Дайер
3
Роуз
92
Орье
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
9
Кейн
4-4-2
1
Сперони
25
Уорд
12
Сахо
24
Данн
27
Фосу-Менса
19
Миливойевич
29
Кабай
20
Лофтус-Чик
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+