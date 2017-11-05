Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Кан
Марсель - Кан: обзор матча 05 ноября 2017
Марсель
05.11.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
5 : 0
Завершен
Кан
43'
Л. Густаво
47'
Ф. Товен
52'
М. Сансон
76'
К. Митроглу
81'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Кан
ГОЛ! 5:0!
Ф. Товен
81'
ГОЛ! 4:0!
К. Митроглу
Пас отдал
Ф. Товен
76'
ГОЛ! 3:0!
М. Сансон
52'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Товен
47'
ГОЛ! 1:0!
Л. Густаво
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
5
Абденнур
23
Рами
2
Сакаи
14
Густаво
99
Ангисса
8
Сансон
7
Окампос
10
Товен
11
Митроглу
3-3-3
1
Веркутр
24
Жилберт
3
Да Силва
5
Санко
4
Диоманд
20
Репас
25
Фере
11
Мбенг
23
Роделен
18
Сантини
Остались в запасе
Марсель
Кан
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
30
Брис Самба
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Марсель - Кан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Кан
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+