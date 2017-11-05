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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Твенте
ПСВ - Твенте: обзор матча 05 ноября 2017
ПСВ
05.11.2017, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 11 тур
4 : 3
Завершен
Твенте
14'
Ю. Локадия
61'
М. ван Гинкел (П)
72'
Л. де Йонг
90+1'
Ш. Тескер (АГ)
21'
Ш. Тескер
68'
Т. Лам
75'
Ф. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Твенте
Желтая карточка
Б. Рамселар
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Т. Лам
ГОЛ в свои ворота! 4:3!
Ш. Тескер
90'
+1
75'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Йенсен
ГОЛ! 3:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
Г. Перейро
72'
68'
ГОЛ! 2:2!
Т. Лам
Пас отдал
Ф. Йенсен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. ван Гинкел
61'
21'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Тескер
15'
Желтая карточка
Ш. Тескер
ГОЛ! 1:0!
Ю. Локадия
Пас отдал
С. Бергвейн
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Твенте
25
Пет Бийен
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
4-1-2-3
41
Зут
4
Ариас
5
Швааб
77
Изима-Мирен
30
Бренет
20
Хендрикс
8
ван Гинкел
26
Перейро
9
Локадия
11
Лосано
34
Бергвейн
4-1-1
2
Тескер
3
Лам
5
тер Авест
25
Бийен
24
Тигадуини
7
Слагвер
Остались в запасе
ПСВ
Твенте
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Жоэль Дроммел
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Жоэль Дроммел
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча ПСВ - Твенте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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