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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Верона
Кальяри - Верона: обзор матча 05 ноября 2017
Кальяри
05.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Верона
28'
Л. Чеппителли
85'
П. Фараго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Верона
Желтая карточка
Л. Чигарини
87'
ГОЛ! 2:0!
П. Фараго
85'
79'
Желтая карточка
М. Валоти
74'
Желтая карточка
М. Фарес
Желтая карточка
Рафаэль
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Л. Чеппителли
Пас отдал
Л. Чигарини
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Верона
12
Николас
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
2-5-2
77
Рафаэль
23
Чеппителли
3
Андреолли
17
Ионицэ
8
Чигарини
23
Барелла
19
Падоин
24
Фараго
25
Сау
30
Паволетти
3-1-3
12
Николас
18
Супрайен
28
Арто
4
Касерес
49
Ромуло
93
Фарес
11
Паццини
7
Черчи
Остались в запасе
Кальяри
Верона
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Кальяри - Верона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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