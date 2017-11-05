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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Наполи
Кьево - Наполи: обзор матча 05 ноября 2017
Кьево
05.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Наполи
81'
Желтая карточка
К. Кулибали
53'
Желтая карточка
П. Зелински
34'
Желтая карточка
М. Руй
Желтая карточка
И. Радованович
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
3-3-3-1
70
Соррентино
29
Каччиаторе
5
Гамберини
18
Гобби
4
Томович
16
Радованович
23
Депаоли
56
Хетемай
19
Кастро
23
Бирса
45
Инглесе
4-3-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
6
Мариу Руй
17
Гамшик
7
Зелински
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Кьево
Наполи
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
25
Пепе Рейна
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Наполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
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