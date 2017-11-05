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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Аланьяспор
Акхисар Беледиеспор - Аланьяспор: обзор матча 05 ноября 2017
Акхисар Беледиеспор
05.11.2017, воскресенье, 14:00
Турция. Суперлига, 11 тур
0 : 4
Завершен
Аланьяспор
8'
Ж. Фернандес
35'
Ж. Фернандес
76'
В. Лав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Аланьяспор
76'
ГОЛ! 0:3!
В. Лав
Пас отдал
Я. Маниатис
73'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Желтая карточка
Д. Османпаша
43'
35'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Фернандес
20'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
8'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фернандес
Пас отдал
В. Лав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Аланьяспор
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
1
Реми Риу
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
2-1-1-2
25
Лукач
88
Османпаша
22
Юмлу
13
Лопеш
8
Айдогду
12
Ларссон
11
Айик
3-2
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
89
Гассама
19
Вагнер Лав
10
Фернандес
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Аланьяспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
86
Юфук Чейлан
ВР
1
Реми Риу
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
1
Реми Риу
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Аланьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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