Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 ноября 2017
Челси
05.11.2017, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
55'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
71'
Желтая карточка
М. Феллайни
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
С. Аспиликуэта
55'
51'
Желтая карточка
А. Эррера
49'
Желтая карточка
Ф. Джонс
Желтая карточка
Т. Бакайоко
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-4-2-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
24
Кэхилл
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
8
Бакайоко
3
Аспиликуэта
4
Фабрегас
10
Азар
21
Мората
4-4-1-1
43
Де Хеа
4
Джонс
3
Байи
6
Смоллинг
15
Янг
18
Матич
21
Эррера
25
Валенсия
22
Мхитарян
9
Рэшфорд
9
Лукаку
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Челси
Манчестер Юнайтед
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+