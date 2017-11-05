Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эйбар
Реал Сосьедад - Эйбар: обзор матча 05 ноября 2017
Реал Сосьедад
05.11.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Эйбар
12'
В. Жозе
28'
А. Янузай
46'
М. Оярсабаль
73'
Х. Хордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эйбар
73'
ГОЛ! 3:1!
Х. Хордан
Пас отдал
Х. Анхель
68'
Желтая карточка
А. Арбилья
ГОЛ! 3:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Ильярраменди
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Янузай
28'
23'
Желтая карточка
Д. Ломбан
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
А. Одриосола
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
32
Иманоль Исаса
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
4-3-2-1
28
Рульи
77
Родригес
3
Льоренте
26
Мартинес
20
Одриосола
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
3-2-2-1-2
13
Дмитрович
6
Гальвез
23
Арбилья
18
Ломбан
2
Капа
3
Анхель
17
Ривера
19
Хордан
14
Инуи
9
Энрих
19
Кике
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эйбар
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
12
Бебе
ЛВ
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
32
Иманоль Исаса
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
32
Иманоль Исаса
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Реал Сосьедад - Эйбар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Эйбар
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+