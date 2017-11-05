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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Милан
Сассуоло - Милан: обзор матча 05 ноября 2017
Сассуоло
05.11.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 2
Завершен
Милан
39'
А. Романьоли
67'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Милан
Желтая карточка
С. Миссироли
89'
67'
ГОЛ! 0:2!
Сусо
Пас отдал
Ф. Борини
64'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
55'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Желтая карточка
Ф. Ачерби
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
А. Романьоли
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Романьоли
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-2-2-1
47
Консильи
13
Пелузо
28
Каннаваро
23
Гаццола
15
Ачерби
6
Миссироли
36
Маццителли
32
Рагуса
21
Политано
11
Фальчинелли
4-3-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
19
Бонуччи
25
Сапата
26
Романьоли
20
Чалханоглу
18
Монтоливо
19
Кессье
10
Сусо
9
Калинич
16
Борини
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Сассуоло - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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