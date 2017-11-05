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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 05 ноября 2017
Рубин
05.11.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
Желтая карточка
С. Азмун
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
И. Смольников
Замена
Г. Карадениз
️️️️
М. Канунников
88'
Замена
М. Цакташ
️️️️
Р. Камболов
81'
Травма
Р. Камболов
79'
Замена
С. Азмун
️️️️
Р. Жемалетдинов
75'
75'
Замена
С. Дриусси
️️️️
М. Краневиттер
72'
Желтая карточка
Л. Паредес
67'
Замена
О. Шатов
️️️️
М. Мевля
Желтая карточка
Я. М'Вила
61'
56'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
М. Бауэр
54'
Желтая карточка
В. Гранат
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПАЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
73
Павел Осипов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
3-4-1-1-1
35
Джанаев
6
Сигурдссон
13
Гранат
28
Сорокин
30
Кудряшов
88
Камболов
6
М'Вила
26
Бауэр
21
Оздоев
10
Жемалетдинов
99
Канунников
4-2-2-2
99
Лунев
8
Смольников
32
Мевля
20
Иванович
4
Кришито
5
Паредес
5
Краневиттер
21
Ерохин
7
Полоз
9
Кокорин
22
Дзюба
99
Канунников
61
Карадениз
61
Карадениз
99
Канунников
88
Камболов
10
Цакташ
10
Цакташ
88
Камболов
10
Жемалетдинов
20
Азмун
20
Азмун
10
Жемалетдинов
7
Полоз
18
Жирков
18
Жирков
7
Полоз
32
Мевля
27
Шатов
27
Шатов
32
Мевля
5
Краневиттер
9
Дриусси
9
Дриусси
5
Краневиттер
Остались в запасе
Рубин
Зенит
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
73
Павел Осипов
ЦП
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
73
Павел Осипов
ЦП
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Рубин - Зенит
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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