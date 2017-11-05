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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Уфа
Спартак - Уфа: обзор матча 05 ноября 2017
Спартак
05.11.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Уфа
37'
Фернандо
63'
К. Промес
79'
Л. Адриано
10'
С. Игбун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Уфа
89'
Замена
К. Фатай
️️️️
П. Аликин
Замена
А. Самсонов
️️️️
Д. Глушаков
86'
ГОЛ! 3:1!
Л. Адриано
Пас отдал
К. Промес
79'
Замена
М. Пашалич
️️️️
И. Попов
75'
67'
Замена
В. Кротов
️️️️
О. Ваньек
67'
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Тумасян
ГОЛ! 2:1!
К. Промес
Пас отдал
Д. Комбаров
63'
51'
Желтая карточка
С. Игбун
Желтая карточка
Л. Адриано
51'
47'
Желтая карточка
И. Пауревич
ГОЛ! 1:1!
Фернандо
37'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Игбун
Пас отдал
Б. Йокич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
3
Павел Аликин
ПЗ
90
Ондрей Ваньек
ЛП
29
Иван Пауревич
ЦП
10
Веролюб Салатич
ПП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Селихов
23
Комбаров
14
Джикия
35
Таски
38
Ещенко
20
Фернандо
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
4
Адриано
29
Зе Луиш
3-2-3-1
31
Беленов
27
Живоглядов
34
Тумасян
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
10
Салатич
29
Пауревич
90
Ваньек
44
Игбун
88
Глушаков
8
Самсонов
8
Самсонов
88
Глушаков
71
Попов
8
Пашалич
8
Пашалич
71
Попов
90
Ваньек
57
Кротов
57
Кротов
90
Ваньек
34
Тумасян
10
Обляков
10
Обляков
34
Тумасян
3
Аликин
7
Фатай
7
Фатай
3
Аликин
Остались в запасе
Спартак
Уфа
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Спартак - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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