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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Дижон
Ницца - Дижон: обзор матча 05 ноября 2017
Ницца
05.11.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
39'
М. Балотелли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Дижон
Красная карточка
М. Балотелли
90'
+1
66'
Желтая карточка
Шека
Желтая карточка
В. Косьелло
47'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
8
Шека
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Ницца
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Дижон
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
4-4-2
44
Бенитес
4
Данте
23
Ле Марша
13
Жалле
2
Суке
26
Косьелло
6
Вальтер
33
Лис-Мелу
6
Менди
14
Плеа
45
Балотелли
4-3-2-1
30
Рейне
19
Розье
3
Джилободжи
4
Хаддади
4
Ямбере
20
Амалфитано
8
Шека
14
Мари
22
Чан Хун
7
Саммаритано
11
Таварес
Остались в запасе
Ницца
Дижон
19
Бассем Срарфи
ПВ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
26
Фуад Чафик
ПЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Ницца - Дижон
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
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