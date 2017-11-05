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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Сандерленд
Мидлсбро - Сандерленд: обзор матча 05 ноября 2017
Мидлсбро
05.11.2017, воскресенье, 15:15
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Сандерленд
75'
Желтая карточка
М. Уилсон
Желтая карточка
С. Кристи
63'
60'
Желтая карточка
Э. МакГиди
45'
Желтая карточка
Л. Каттермол
17'
Желтая карточка
Б. Джонс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
4-3-2
12
Рэндольф
29
Кристи
23
Гибсон
32
Фрэнд
4
Айяла
16
Хаусон
7
Лидбиттер
19
Даунинг
27
Ассомбалонга
22
Брейтуэйт
3-2-3-1-1
87
Рюйтер
17
МакНэйр
16
О'Ши
2
Джонс
36
Уилсон
16
Овьедо
6
Каттермол
22
Ндонг
24
Гибсон
46
МакГиди
11
Граббан
Остались в запасе
Мидлсбро
Сандерленд
1
Димитриос Константопулос
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Мидлсбро - Сандерленд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
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