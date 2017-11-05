Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лион
Сент-Этьен - Лион: обзор матча 05 ноября 2017
Сент-Этьен
05.11.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 5
Завершен
Лион
10'
М. Депай
25'
Н. Фекир
58'
М. Диас
65'
Б. Траоре
85'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лион
85'
Желтая карточка
Н. Фекир
85'
ГОЛ! 0:5!
Н. Фекир
65'
ГОЛ! 0:4!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Диас
Желтая карточка
О. Селнаэс
60'
58'
ГОЛ! 0:3!
М. Диас
Пас отдал
К. Тете
53'
Желтая карточка
Л. Тусар
Красная карточка
Л. Лакруа
47'
25'
ГОЛ! 0:2!
Н. Фекир
Пас отдал
Б. Траоре
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
У. Ауа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
4-1-1-1-2
16
Руффье
12
М'Бенге
4
Лакруа
28
Теофил-Катерин
18
Пьерр-Габриэль
10
Селнаэс
17
Пажо
19
Бамба
22
Монне-Паке
17
Амума
4-1-1-2-2
1
Лопеш
2
Тете
6
Марсело
21
Морель
21
Маршал
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
10
Фекир
10
Депай
9
Диас
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лион
17
Сайди Джанко
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Сент-Этьен - Лион
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+