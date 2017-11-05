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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетик
Сельта - Атлетик: обзор матча 05 ноября 2017
Сельта
05.11.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
16'
С. Гомес
22'
Я. Аспас
26'
Я. Аспас
38'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
М. Гомес
64'
62'
Желтая карточка
У. Нуньес
58'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Желтая карточка
С. Гомес
41'
38'
ГОЛ! 3:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Э. Боведа
ГОЛ! 3:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Д. Васс
26'
ГОЛ! 2:0!
Я. Аспас
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Гомес
Пас отдал
П. Систо
16'
12'
Желтая карточка
М. Весга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-4-2
17
Кастро
21
Гомес
3
Фонтас
22
Мальо
10
Васс
68
Лоботка
77
Систо
19
Эрнандес
9
Гомес
10
Аспас
3-3-1-1-2
13
Кепа
12
Сан Хосе
2
Боведа
14
Нуньес
14
Ляпорт
6
Весга
18
Баленсиага
14
Сусаета
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Сельта - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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