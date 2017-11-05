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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лилль
Метц - Лилль: обзор матча 05 ноября 2017
Метц
05.11.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 3
Завершен
Лилль
45+1'
Н. Пепе (П)
67'
Ф. Бахлули
87'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Лилль
87'
ГОЛ! 0:3!
Н. Пепе
Желтая карточка
И. Баллиу
86'
67'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бахлули
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Пепе
44'
Желтая карточка
Л. Араухо
Желтая карточка
О. Нгетт
37'
35'
Желтая карточка
Ф. Бахлули
Желтая карточка
Р. Коад
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
88
Кафу
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Фарес Бахлули
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
39
Николя Басен
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-4-1-1
1
Дидийон
18
Ривьерес
19
Ниахате
4
Бишевац
20
Баллиу
14
Доссеви
21
Поблет
88
Кафу
24
Коад
11
Нгетт
26
Ру
4-2-2-2
16
Меньян
24
Малку
32
Ие
6
Алонсо
97
Балло-Туре
23
Мендес
10
Амаду
21
Эль-Гази
10
Бахлули
7
Араухо
19
Пепе
Остались в запасе
Метц
Лилль
1
Эиджи Кавашима
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
39
Николя Басен
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
39
Николя Басен
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Метц - Лилль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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