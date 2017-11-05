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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Герта
Вольфсбург - Герта: обзор матча 05 ноября 2017
Вольфсбург
05.11.2017, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Герта
41'
Ю. Малли
44'
М. Гомес
60'
Д. Ориги
1'
В. Ибишевич
53'
К. Рекик
83'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Герта
Желтая карточка
М. Тиссеран
90'
+1
83'
ГОЛ! 3:3!
Д. Зелке
ГОЛ! 3:2!
Д. Ориги
Пас отдал
Р. Кнохе
60'
53'
ГОЛ! 2:2!
К. Рекик
Пас отдал
М. Платтенхардт
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Дидави
44'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Малли
Пас отдал
Д. Ориги
41'
20'
Желтая карточка
П. Скьельбред
1'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
В. Лазаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
32
Кайлен Хиндс
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
25
Брукс
32
Тиссеран
31
Кнохе
2
Верхаг
23
Гилявоги
27
Арнольд
10
Дидави
10
Малли
27
Гомес
27
Ориги
3-2-1-2
22
Ярстейн
4
Штарк
4
Лангкамп
4
Рекик
22
Пекарик
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
8
Калу
11
Ибишевич
Остались в запасе
Вольфсбург
Герта
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
32
Кайлен Хиндс
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
32
Кайлен Хиндс
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Вольфсбург - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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