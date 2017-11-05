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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Бешикташ
Гезтепе - Бешикташ: обзор матча 05 ноября 2017
Гезтепе
05.11.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Бешикташ
66'
Н. Гилас
7'
Талиска
47'
Р. Бабел
53'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Бешикташ
Желтая карточка
О. Сисманоглу
89'
75'
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 1:3!
Н. Гилас
66'
53'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тосун
Пас отдал
Талиска
47'
ГОЛ! 0:2!
Р. Бабел
Пас отдал
Т. Арслан
7'
ГОЛ! 0:1!
Талиска
Пас отдал
Р. Бабел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
94
Талиска
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
2-1-2
34
Бету
55
Сариоглу
3
Траоре
21
Шахин
94
Гуффран
9
Гилас
4-2-1-3
31
Фабри
6
Тошич
77
Генюл
3
Пепе
3
Адриано
13
Хатчинсон
30
Арслан
94
Талиска
8
Бабел
7
Куарежма
23
Тосун
Остались в запасе
Гезтепе
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Гезтепе - Бешикташ
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
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